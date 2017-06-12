Путин провел для десяти юных россиян экскурсию по Кремлю, показал им свой кабинет

Молодое поколение россиян имеет все возможности для того, чтобы достичь ярких результатов, заявил президент России Владимир Путин в рамках Всероссийской акции "Мы - граждане России!" в Кремле, где он вручил паспорта десяти юным россиянам.

Кроме того, по их просьбе глава государства провел краткую экскурсию по Кремлю и даже пригласил их в свой рабочий кабинет.

"Паспорта у нас получают к 14 годам, а вы к 14 годам многого добились, многое успели сделать. Вы проявили лучшие качества - смелость, а некоторые из вас даже самопожертвование", - сказал Путин на церемонии.

"С такими задатками, такими качества, у вас есть все возможности добиться в жизни ярких результатов", - убежден президент.

В.Путин напомнил, что ранее сегодня в Кремле были вручены Государственные премии выдающимся россиянам за существенные достижения в конкретных областях. "У каждого из вас, когда вы выберете свой путь, тоже будет такая возможность", - отметил глава государства.

В.Путин добавил, что, достигая больших результатов в своих областях, каждый вносит вклад в будущее России.

"Вы для нас таким будущим являетесь, вам и вашим сверстникам предстоит определять судьбу страны", - заявил он.

Выступая с ответным словом, юные россияне поблагодарили президента за оказанную высокую честь. Многие из них признались, что такие церемонии придают им уверенности и сподвигают усердно трудиться в будущем.

Во время церемонии один из участников рассказал, что мечтает побывать в кабинете президента. Сразу после вручения паспортов Путин эту мечту исполнил - пригласил участников церемонии в рабочий кабинет.

По пути из Екатерининского зала в рабочий кабинет Путин рассказал ребятам о Кремле. В самом же кабинете он провел гостей за свой стол, показал установленное там оборудование. На память ребята сделали фото вместе с главой государства.