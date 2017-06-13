Шеф Пентагона назвал КНДР первостепенной угрозой миру

Северная Корея в настоящее время представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности во всем мире, заявил министр обороны США Джим Мэттис.

"Сейчас самой актуальной и серьезной угрозой для мира и безопасности является Северная Корея", - говорится в представленном им комитету по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса докладе по бюджету на 2018 год.

В нем указывается, что программа разработки ядерного оружия северокорейского режима "четкая и реально существующая угроза для всех, не соответствующие мировым законам провокационные действия режима не прекращаются, несмотря на осуждение и санкции ООН".