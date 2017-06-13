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Дальнее зарубежье 13.06.2017 09:42

Шеф Пентагона назвал КНДР первостепенной угрозой миру

Северная Корея в настоящее время представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности во всем мире, заявил министр обороны США Джим Мэттис.

"Сейчас самой актуальной и серьезной угрозой для мира и безопасности является Северная Корея", - говорится в представленном им комитету по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса докладе по бюджету на 2018 год.

В нем указывается, что программа разработки ядерного оружия северокорейского режима "четкая и реально существующая угроза для всех, не соответствующие мировым законам провокационные действия режима не прекращаются, несмотря на осуждение и санкции ООН".

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КНДР, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]