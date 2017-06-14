Белый дом может начать поиски нового главы Федрезерва - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа может в ближайшее время начать поиски кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) на смену Джанет Йеллен, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, руководить поисками будет глава Национального экономического совета США Гэри Кон, бывший топ-менеджер Goldman Sachs. При этом многие эксперты считают, что он и сам может возглавить Федрезерв.
Полномочия Дж.Йеллен истекают в январе 2018 года, и ранее Д.Трамп не исключил возможности ее переназначения на новый срок. Это заявление резко контрастирует с его высказываниями в ходе предвыборной кампании, когда он критиковал ФРС и главу центробанка за удерживание ставок на слишком низком уровне.
Многие аналитики указывают на то, что после своего избрания Д.Трамп изменил позицию и не только прекратил критику Федрезерва, но и в личной беседе поблагодарил Дж.Йеллен за хорошую работу. Впрочем, некоторые экономисты, включая профессора Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Питера Конти-Брауна, полагают, что такая ситуация продлится ровно до тех пор, пока денежно-кредитная политика ФРС устраивает президента.
Конфликт между Д.Трампом и руководством ФРС может произойти уже в ближайшем будущем, если президенту удастся реализовать ряд своих обещаний в сфере экономики, включая снижение налогов и увеличение госрасходов. По мнению аналитиков, в таком случае Федрезерв ускорит темпы повышения ставки, особенно с учетом рекордно низкой безработицы, чтобы избежать чрезмерного инфляционного давления.
Высокие ставки, в свою очередь, идут вразрез с намерением Д.Трампа добиться роста ВВП США среднегодовыми темпами около 3%. Федрезерв, в свою очередь, считает оправданным в долгосрочной перспективе рост экономики на уровне порядка 2%.
Кроме того, Дж.Йеллен является противницей дерегулирования финансовых рынков и отмены положений закона Додда-Фрэнка. По ее мнению, меры, принятые после финансового кризиса 2008-2009 годов с целью ужесточить контроль за финкомпаниями, повысили стабильность финансовой системы. По мнению же Д.Трампа, чрезмерно жесткие требования к капиталу банков замедляют экономический рост в стране.
Все эти противоречия могут разрешиться, если новым главой ФРС станет Г.Кон. Инвестор, 26 лет проработавший в Goldman Sachs, как никто другой понимает все преимущества низких ставок и при этом является известным противником чрезмерного регулирования банков. В то же время он уважает независимость ФРС от политических решений и широкие полномочия центробанка. Кроме того, Г.Кон знает многих высокопоставленных лиц в Федрезерве по совместной работе в Goldman Sachs, включая председателя ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
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