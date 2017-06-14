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Дальнее зарубежье 14.06.2017 20:44

Отношения между Вашингтоном и Москвой должны измениться - Тиллерсон

Отношения между США и Россией не должны быть такими плохими, как сейчас, они должны измениться, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"У двух величайших ядерных держав на планете не должны быть такие отношения, мы должны перейти на другой уровень, и именно это меня и попросили сделать - определить, сможем ли мы перевести эти отношения на новый уровень", - сказал он в ходе слушаний в палате представителей конгресса США.

"Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы эти отношения ухудшались и к чему нас это приведет, или же мы хотим стабилизировать их", - добавил госсекретарь, отвечая на вопрос о том, почему США не принимают более жесткие меры по отношению к России.

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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ТИЛЛЕРСОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]