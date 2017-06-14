Отношения между Вашингтоном и Москвой должны измениться - Тиллерсон

Отношения между США и Россией не должны быть такими плохими, как сейчас, они должны измениться, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"У двух величайших ядерных держав на планете не должны быть такие отношения, мы должны перейти на другой уровень, и именно это меня и попросили сделать - определить, сможем ли мы перевести эти отношения на новый уровень", - сказал он в ходе слушаний в палате представителей конгресса США.
"Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы эти отношения ухудшались и к чему нас это приведет, или же мы хотим стабилизировать их", - добавил госсекретарь, отвечая на вопрос о том, почему США не принимают более жесткие меры по отношению к России.
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