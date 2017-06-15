Премьер Эстонии призвал усилить внешнюю границу ЕС

Безопасная и успешная Европа отвечает общим интересам Эстонии и Германии, их обеспечению содействует единая, сильная и экономически успешная Европа, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) на встрече в четверг в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ю.Ратас высказался за усиление внешней границы Европейского союза и поддержание контроля для решения миграционного кризиса.
"Европу невозможно и не нужно закрывать на замок, но необходимо усилить физическую и дигитальную деятельность по охране границ", - передала "Интерфаксу" пресс-служба правительства Эстонии высказывания премьер-министра. По его мнению, для этого нужно использовать современные технологии и улучшить обмен информацией, а также выполнять общие решения.
"Мы признательны Германии за большой вклад в обеспечение безопасности региона Балтии как в Европейском союзе, так и в НАТО. Я рад, что Германия поставила перед собой цель добиться увеличения оборонных расходов до двух процентов валового внутреннего продукта. Германия является одним из важнейших союзников и торговых партнеров Эстонии", - сказал он.
Ю.Ратас ознакомил канцлера Германии с приоритетами своей страны во время председательства в Европейском союзе во второй половине года.
"Мы хотим, чтобы Европейский союз был компетентным, единым и способным добиться убедительных результатов для всех европейцев", - сказал глава правительства.
"Чтобы Европейский союз продвигался вперед и делал это воедино, мы должны найти равновесие между различными интересами, возникшими по ряду сложных тем", - отметил Ю.Ратас.
Стороны обсудили ситуацию на Украине, отношения с Россией и восточное партнерство Европейского союза. "Помогая восточным партнерам, мы напрямую вносим вклад в безопасность и стабильность Европы", - отметил премьер-министр Эстонии.
Президент Алиев распорядился о выделении 9 млн манатов для продолжения восстановительных работ в селе Джоджуг Мерджанлы
Минобороны провело тактико-специальные учения с инженерно-саперными подразделениями
Президент Алиев провел встречу с генсеком Межпарламентского союза
Fiat Chrysler отзывает с рынка почти 300 тыс. минивэнов из-за проблем с проводкой
Газпром и OMV изучат перспективы расширения ГТС в Европе
Французская нефтесервисная компания CGG объявила о банкротстве, начала реструктуризацию долга
Президент Алиев принял участие в церемонии сороковин академика Рафигы Алиевой
Путин сообщил о рождении второго внука
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 6 человек – МВД
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Летняя кампания» от Nar – получите 25 минут и 100 Мб интернет-трафика всего за 59 гяпик в день!
В Баку открылась фотовыставка «Православие в событиях и лицах»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»