Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9092 RUR   0.0299 GBR   2.1701 TRY   0.4836

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.08 Brent   48.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 27° 17 Июн 16° 22° 18 Июн 18° 24°

Дальнее зарубежье 15.06.2017 19:00

Премьер Эстонии призвал усилить внешнюю границу ЕС

Безопасная и успешная Европа отвечает общим интересам Эстонии и Германии, их обеспечению содействует единая, сильная и экономически успешная Европа, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) на встрече в четверг в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ю.Ратас высказался за усиление внешней границы Европейского союза и поддержание контроля для решения миграционного кризиса.

"Европу невозможно и не нужно закрывать на замок, но необходимо усилить физическую и дигитальную деятельность по охране границ", - передала "Интерфаксу" пресс-служба правительства Эстонии высказывания премьер-министра. По его мнению, для этого нужно использовать современные технологии и улучшить обмен информацией, а также выполнять общие решения.

"Мы признательны Германии за большой вклад в обеспечение безопасности региона Балтии как в Европейском союзе, так и в НАТО. Я рад, что Германия поставила перед собой цель добиться увеличения оборонных расходов до двух процентов валового внутреннего продукта. Германия является одним из важнейших союзников и торговых партнеров Эстонии", - сказал он.

Ю.Ратас ознакомил канцлера Германии с приоритетами своей страны во время председательства в Европейском союзе во второй половине года.

"Мы хотим, чтобы Европейский союз был компетентным, единым и способным добиться убедительных результатов для всех европейцев", - сказал глава правительства.

"Чтобы Европейский союз продвигался вперед и делал это воедино, мы должны найти равновесие между различными интересами, возникшими по ряду сложных тем", - отметил Ю.Ратас.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, отношения с Россией и восточное партнерство Европейского союза. "Помогая восточным партнерам, мы напрямую вносим вклад в безопасность и стабильность Европы", - отметил премьер-министр Эстонии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕВРОПА, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Премьер Эстонии уверен, что присутствие войск НАТО в республике станет обыденным В Эстонии повысят минимальную необлагаемую подоходным налогом зарплату до 500 евро - премьер Премьер Эстонии высказался за сохранение антироссийских санкций Членство в ЕС и НАТО сделало Эстонию защищенной и обеспеченной, считает премьер Премьер-министр Эстонии подал в отставку Премьер Ансип слагает полномочия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]