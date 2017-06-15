Премьер Эстонии призвал усилить внешнюю границу ЕС

Безопасная и успешная Европа отвечает общим интересам Эстонии и Германии, их обеспечению содействует единая, сильная и экономически успешная Европа, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) на встрече в четверг в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ю.Ратас высказался за усиление внешней границы Европейского союза и поддержание контроля для решения миграционного кризиса.

"Европу невозможно и не нужно закрывать на замок, но необходимо усилить физическую и дигитальную деятельность по охране границ", - передала "Интерфаксу" пресс-служба правительства Эстонии высказывания премьер-министра. По его мнению, для этого нужно использовать современные технологии и улучшить обмен информацией, а также выполнять общие решения.

"Мы признательны Германии за большой вклад в обеспечение безопасности региона Балтии как в Европейском союзе, так и в НАТО. Я рад, что Германия поставила перед собой цель добиться увеличения оборонных расходов до двух процентов валового внутреннего продукта. Германия является одним из важнейших союзников и торговых партнеров Эстонии", - сказал он.

Ю.Ратас ознакомил канцлера Германии с приоритетами своей страны во время председательства в Европейском союзе во второй половине года.

"Мы хотим, чтобы Европейский союз был компетентным, единым и способным добиться убедительных результатов для всех европейцев", - сказал глава правительства.

"Чтобы Европейский союз продвигался вперед и делал это воедино, мы должны найти равновесие между различными интересами, возникшими по ряду сложных тем", - отметил Ю.Ратас.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, отношения с Россией и восточное партнерство Европейского союза. "Помогая восточным партнерам, мы напрямую вносим вклад в безопасность и стабильность Европы", - отметил премьер-министр Эстонии.