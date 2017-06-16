Пентагон опроверг сообщения о принятии решения относительно численности американских войск в Афганистане

Пентагон официально объявил, что пока решение о численности дополнительного американского воинского контингента в Афганистане еще не принято.

"Никакого решения еще нет", - сказал представитель военного ведомства США Джефф Дэвис.

Ранее агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на источники в Белом доме проинформировало, что Пентагон планирует увеличить воинский контингент в Афганистане на 4 тыс. человек.

По информации агентства, об этом может быть объявлено в начале следующей недели.

Как сообщалось ранее, министр обороны США Джим Мэттис подтвердил в конгрессе, что президент Дональд Трамп разрешил ему самостоятельно принимать решения относительно численности американских военных в Афганистане. Он уже наделен полномочиями по вопросам изменения численности военных США в Ираке и Сирии.

СМИ ранее распространили информацию о том, что Соединенные Штаты считают необходимым увеличить численность иностранного воинского контингента в Афганистане на 3-5 тыс. человек. Часть из них должны будут составлять военнослужащие партнеров Соединенных Штатов по НАТО.