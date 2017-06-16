США обещали ускорить отмену въездных виз для граждан всего Евросоюза

Евросоюз и США намерены усилить взаимодействие в области безопасности, чтобы способствовать скорейшему предоставлению безвизового режима въезда в США гражданам тех стран ЕС, которые не имеют пока такой возможности.

"Европейская комиссия и Департамент внутренней безопасности США намерены активизировать усилия по укреплению сотрудничества в области безопасности с целью помочь Болгарии, Хорватии, Кипру, Польше и Румынии в ускоренном продвижении к выполнению требований, предъявляемых американской программой безвизового въезда (Visa Waiver Program)", - говорится в специальном заявлении, распространенном по итогам состоявшейся в пятницу на Мальте встречи ЕС-США на уровне министров юстиции и внутренних дел.

Сейчас граждане США могут въезжать без виз во все страны ЕС на срок до 90 дней, в то время как гражданам Болгарии, Хорватии, Кипра, Польши и Румынии требуется виза для поездки в США с деловыми или туристическими целями.

Европейская сторона отметила в документе, что достижение безвизового въезда в США для граждан всех стран ЕС - политический приоритет Брюсселя на протяжении более десяти лет.

В Законе США об иммиграции и гражданстве (INA) есть требования для присоединения любой страны к безвизовой программе США. Это, в частности, доля отказов на заявки на неиммиграционные визы гражданам данной страны в предыдущем финансовом году, которая не должна превышать 3%. До включения какой-либо страны в эту программу министр внутренней безопасности в консультации с госсекретарем должен изучить возможное влияние на безопасность и правопорядок в США, включая контроль над иммиграцией.

На встрече, проходившей 15-16 июня, был согласован "совместный подход к сохранению и, по возможности, расширению безвизового режима между ЕС и США при соблюдении законодательства США".

Главы правоохранительных ведомств обсудили и более общие вопросы сотрудничества в области безопасности, приняли совместное заявление, в котором условились продолжить разговор во втором полугодии на встрече в Вашингтоне.

"Подтверждая достигнутый прогресс и необходимость вместе справляться с глобальными вызовами, ЕС и США полны решимости и дальше укреплять свое партнерство", - подчеркивается в заявлении.