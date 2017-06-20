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СНГ 20.06.2017 18:13

Путин и Атамбаев согласились, что российская военная база в Киргизии является важным фактором стабильности в регионе

Российская военная база в Киргизии является фактором стабильности во всей Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

"Мы подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - сказал В.Путин.

По его словам, российское военное присутствие "отвечает долгосрочным интересам наших государств и всех наших союзников по ОДКБ".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КИРГИЗИЯ, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]