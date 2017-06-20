Путин и Атамбаев согласились, что российская военная база в Киргизии является важным фактором стабильности в регионе

Российская военная база в Киргизии является фактором стабильности во всей Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

"Мы подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - сказал В.Путин.

По его словам, российское военное присутствие "отвечает долгосрочным интересам наших государств и всех наших союзников по ОДКБ".