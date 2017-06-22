Азербайджан и Молдова могут расширить сотрудничество в сферах энергетики и транспорта - Алиев

Президент Ильхам Алиев отмечает наличие широких перспектив для развития между Азербайджаном и Молдовой двустороннего сотрудничества в сферах транспорта и энергетики.

«Сотрудничество в сфере энергетики, транспорта имеет большие перспективы. Азербайджан реализует многие транспортные и энергетические проекты, которые давно вышли за пределы нашей страны, и было бы интересно сотрудничать с молдавскими партнерами в этом направлении», - заявил И.Алиев в четверг в Баку, выступая с президентом Молдовы Игорем Додоном заявлением для прессы.

Президент Азербайджана выразил неудовлетворение уровнем торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. «Сегодняшний уровень торгово-экономических отношений нас не может удовлетворить. Есть намного больший потенциал. Соответствующие инструкции уже даны нашим органам с тем, чтобы ускорить процесс согласования вопросов, связанных с увеличением товарооборота», - сказал И.Алиев.

По его словам, этому может способствовать деятельность двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. «Мы рассчитываем, что в ближайшее время соберется МПК, на которой будут обсуждаться взаимные вопросы - как увеличивать взаимную торговлю, какие есть возможности по инвестициям, какие есть инфраструктурные проекты, где наши компании могли бы совместно участвовать», - отметил глава государства.

И.Алиев выразил уверенность, что визит И.Додона в Баку «даст хороший импульс динамичному развитию молдавско-азербайджанских отношений». «Мы наметили уже пути дальнейшей совместной деятельности. Мы будем дальше укреплять и политические связи, и активно работать совместно в международных структурах. Визит президента (И.Додона - ИФ) - это показатель взаимного уважения и взаимного интереса», - отметил он.

По словам И.Алиева, на встрече с молдавским коллегой также обсуждались вопросы развития межрегиональных связей. «И здесь наметили уже конкретные шаги по структурированию или формализации межрегиональных отношений между различными регионами наших стран», - сказал президент.

Он подчеркнул, что на встрече было отмечено также значение гуманитарного сотрудничества. «Уверен, что сегодняшний визит будет важной вехой в деле развития наших отношений, придаст необходимый динамизм нашим отношениям и поможет решить очень много важных вопросов и, тем самым, сблизит наши страны и народы», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев