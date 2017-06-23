Министры обороны России и Индии подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в военной сфере

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Индии Арун Джейтли подписали дорожную карту развития двустороннего военного сотрудничества.

"Настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия, целью которого является повышение боеготовности Вооруженных сил наших стран, обмен опытом в самых различных областях военного дела", - сказал Шойгу на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в пятницу.

Он подчеркнул, что в соответствии с договоренностями эксперты сторон подготовили дорожную карту развития военного сотрудничества между Россией и Индией, которая станет основополагающим документом при планировании двусторонних контактов.

По окончании заседания министры обороны двух стран подписали соответствующий документ.