Министры обороны России и Индии подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в военной сфере

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Индии Арун Джейтли подписали дорожную карту развития двустороннего военного сотрудничества.
"Настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия, целью которого является повышение боеготовности Вооруженных сил наших стран, обмен опытом в самых различных областях военного дела", - сказал Шойгу на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в пятницу.
Он подчеркнул, что в соответствии с договоренностями эксперты сторон подготовили дорожную карту развития военного сотрудничества между Россией и Индией, которая станет основополагающим документом при планировании двусторонних контактов.
По окончании заседания министры обороны двух стран подписали соответствующий документ.
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