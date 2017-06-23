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СНГ 23.06.2017 17:01

Министры обороны России и Индии подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в военной сфере

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Индии Арун Джейтли подписали дорожную карту развития двустороннего военного сотрудничества.

"Настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия, целью которого является повышение боеготовности Вооруженных сил наших стран, обмен опытом в самых различных областях военного дела", - сказал Шойгу на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в пятницу.

Он подчеркнул, что в соответствии с договоренностями эксперты сторон подготовили дорожную карту развития военного сотрудничества между Россией и Индией, которая станет основополагающим документом при планировании двусторонних контактов.

По окончании заседания министры обороны двух стран подписали соответствующий документ.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ВОЕННЫЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]