Франции нужен диалог со странами, не разделяющими ее ценности - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что готов к диалогу с руководителями других государств, даже если они преследуют другие цели на мировой арене.

"Нужно уметь вести переговоры со всеми сторонами, даже если они преследуют иные цели и проповедуют иные ценности", - сказал он, выступая перед членами французского парламента.

Э.Макрон подчеркнул, что намерен на мировой арене "действовать, чтобы защищать наши интересы и обеспечивать нашу безопасность".

"Франция всегда должна быть открытой к диалогу, переговорам, миру", - добавил глава государства.