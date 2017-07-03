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Дальнее зарубежье 03.07.2017 18:34

Франции нужен диалог со странами, не разделяющими ее ценности - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что готов к диалогу с руководителями других государств, даже если они преследуют другие цели на мировой арене.

"Нужно уметь вести переговоры со всеми сторонами, даже если они преследуют иные цели и проповедуют иные ценности", - сказал он, выступая перед членами французского парламента.

Э.Макрон подчеркнул, что намерен на мировой арене "действовать, чтобы защищать наши интересы и обеспечивать нашу безопасность".

"Франция всегда должна быть открытой к диалогу, переговорам, миру", - добавил глава государства.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КРИЗИСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]