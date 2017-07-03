Макрон обещает вместе с Европой защитить Францию от чрезмерной иммиграции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что предпримет меры по обеспечению более жесткого контроля за миграционными потоками.
"Мы должны лучше предотвращать сильные миграционные волны, применяя политику по контролю, а также - по борьбе против незаконного ввоза людей. Для этого требуются эффективные и скоординированные действия всей Европы", - сказал он, выступая перед членами парламента Франции.
Э.Макрон отметил, что для снижения числа иммигрантов, стремящихся попасть, в частности, во Францию, необходимо решать проблемы в их родных странах. "Мы должны действовать везде, когда в каком-то регионе ситуацию дестабилизируют войны, климатические изменения", - сказал президент.
Вместе с тем, Э.Макрон предупредил, что более жесткая позиция в отношении иммиграции не означает, что Франция станет реже предоставлять иностранцам политическое убежище.
"Нужно принимать на своей территории людей, получающих политическое убежище. Но эти случаи нельзя путать с так называемой экономической иммиграцией", - заявил он.
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