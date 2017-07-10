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СНГ 10.07.2017 13:35

Путин обсудил с представителями НАМИ планы по серийному производству беспилотного автомобиля "Шатл"

Президент России Владимир Путин на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге на стенде НАМИ осмотрел салон беспилотного автомобиля "Шатл", который пока существует в виде прототипа.

Этот автомобиль позволяет пользователю передвигаться в нем и перевозить пассажиров, внося в систему лишь данные о пункте назначения и желаемых остановках. Маршрут следования системы выстраивает автоматически в зависимости от заданных условий и других факторов, например, пробок.

В.Путин также обсудил с представителями НАМИ планы по серийному производству этого автомобиля.

Государственный научный центр РФ ФГУП "НАМИ" основан в 1918 году как первый научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии.

Также президент посетил стенд группы компаний "Ренова".

Здесь ему рассказали об энергетических проектах, а также презентовали макет комплексной застройки района "Академический" в Екатеринбурге.

В нем уже построено 88 домов, еще 11 будут сданы до конца года. Всего в районе будут проживать 325 тыс. человек. Весь район будет оснащен по последнему слову техники. Здесь будет установлено 2 тыс. 400 камер видеонаблюдения, а также современная энергосистема с последними технологиями энергосбережения. Представители "Реновы" рассказали президенту, что за счет этих технологий сумма платы за услуги ЖКХ в районе "Академический" на 25% ниже, чем в среднем по Екатеринбургу.

После этого глава государства отправился на стенд госкорпорации "Ростех". Здесь ему рассказали о проекте "Умный город", планах по увеличению экспорта российской ИТ-продукции, о разработках в сфере электронного здравоохранения и показали оборудование для перинатальных центров и других медучреждений.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АВТОМОБИЛЬ, БЕСПИЛОТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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