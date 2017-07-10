Президент России Владимир Путин на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге на стенде НАМИ осмотрел салон беспилотного автомобиля "Шатл", который пока существует в виде прототипа.

Этот автомобиль позволяет пользователю передвигаться в нем и перевозить пассажиров, внося в систему лишь данные о пункте назначения и желаемых остановках. Маршрут следования системы выстраивает автоматически в зависимости от заданных условий и других факторов, например, пробок.

В.Путин также обсудил с представителями НАМИ планы по серийному производству этого автомобиля.

Государственный научный центр РФ ФГУП "НАМИ" основан в 1918 году как первый научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии.

Также президент посетил стенд группы компаний "Ренова".

Здесь ему рассказали об энергетических проектах, а также презентовали макет комплексной застройки района "Академический" в Екатеринбурге.

В нем уже построено 88 домов, еще 11 будут сданы до конца года. Всего в районе будут проживать 325 тыс. человек. Весь район будет оснащен по последнему слову техники. Здесь будет установлено 2 тыс. 400 камер видеонаблюдения, а также современная энергосистема с последними технологиями энергосбережения. Представители "Реновы" рассказали президенту, что за счет этих технологий сумма платы за услуги ЖКХ в районе "Академический" на 25% ниже, чем в среднем по Екатеринбургу.

После этого глава государства отправился на стенд госкорпорации "Ростех". Здесь ему рассказали о проекте "Умный город", планах по увеличению экспорта российской ИТ-продукции, о разработках в сфере электронного здравоохранения и показали оборудование для перинатальных центров и других медучреждений.