Алиев и Тиллерсон обсудили карабахское урегулирование

Вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта обсудили президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Стамбуле, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев и Р.Тиллерсон обсудили вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. И.Алиев еще раз довел до сведения своего собеседника позицию Азербайджана в урегулировании конфликта, проинформировал его о последних провокациях Армении на линии фронта», - отмечается в информации.

Р.Тиллерсон высоко оценил участие Азербайджана в миротворческих операциях в Афганистане, в том числе, роль страны в качестве логистического и транспортного коридора.

«В ходе встречи собеседники также обсудили проводимые в Азербайджане политические и экономические реформы, а также вопросы развития демократии»,- отмечается в информации.

Ф.Исазаде