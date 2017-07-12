Азербайджано-американские отношения вступили в новый этап своего развития – президент Алиев

Отношения между Баку и Вашингтоном вступили на качественно новый этап своего развития, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджано-американские отношения вступили в новый этап своего развития», - подчеркнул И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

Глава государства высоко оценил состоявшуюся на днях в Стамбуле встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсом.

И.Алиев также отметил важное значение послания, адресованного президентом США Дональдом Трампом к участникам выставки-конференции «Caspian Oil&Gas» (в июне в Баку - ИФ).

Президент добавил, что с начала 2017 года он совершил 10 зарубежных визитов. «География этих визитов показывает, что внешняя политика Азербайджана служит национальным интересам», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев