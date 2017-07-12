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Внешняя политика 12.07.2017 14:37

Азербайджано-американские отношения вступили в новый этап своего развития – президент Алиев

Отношения между Баку и Вашингтоном вступили на качественно новый этап своего развития, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджано-американские отношения вступили в новый этап своего развития», - подчеркнул И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

Глава государства высоко оценил состоявшуюся на днях в Стамбуле встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсом.

И.Алиев также отметил важное значение послания, адресованного президентом США Дональдом Трампом к участникам выставки-конференции «Caspian Oil&Gas» (в июне в Баку - ИФ).

Президент добавил, что с начала 2017 года он совершил 10 зарубежных визитов. «География этих визитов показывает, что внешняя политика Азербайджана служит национальным интересам», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]