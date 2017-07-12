Лавров настаивает, что Путин и Трамп договорились создать спецгруппу по кибербезопасности

Договоренность между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом о создании спецгруппы по кибербезопасности была все-таки достигнута в Гамбурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается встречи президентов В.Путина и Д.Трампа, я изложил наши оценки сразу же после этой встречи в Гамбурге, я за свои слова отвечаю. Я там был в отличие от многих, кто сейчас пытается выяснить, что же там происходило", - сказал российский министр на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя вопрос о создании группы по кибербезопасности.
Ранее по итогам встречи президентов РФ и США на "полях" саммита G20 в Гамбурге была достигнута договорённость о создании совместной рабочей группы по кибербезопасности. Д.Трамп впоследствии прокомментировал данный план у себя в "Твиттере", выразив сомнение в том, что он сможет быть осуществлен.
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