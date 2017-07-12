Экономика США потребует постепенного повышения ставки для продолжения подъема - Йеллен

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) по-прежнему придерживается мнения о том, что динамика американской экономики потребует постепенного повышения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) для достижения и сохранения максимальной занятости и стабильной инфляции, говорится в тексте выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США, опубликованном на сайте Федрезерва.

"Экономический прогноз всегда является предметом существенной неопределенности, и монетарная политика не следует заранее определенному курсу. Члены FOMC будут корректировать свои оценки в отношении темпов изменения базовой ставки в зависимости от изменения перспектив экономики, а также их оценок факторов риска", - говорится в заявлении.

При этом в руководстве американского ЦБ полагают, что ему не придется поднимать ставку до уровней, отмечавшихся в предыдущие десятилетия.

"FOMC ожидает, что при условии развития ситуации в американской экономике в соответствии с нынешними ожиданиями, он сможет приступить к реализации программы нормализации размера баланса Федрезерва в этом году", - отмечается в заявлении Дж.Йеллен.

"В июне комитет подтвердил, что изменение базовой ставки является для него основным методом корректировки кредитно-денежной политики. Другими словами, мы не намерены использовать изменение объема активов на балансе в качестве активного инструмента корректировки кредитно-денежной политики в нормальных экономических условиях. Однако FOMC будет готов возобновить реинвестирование поступлений от погашаемых ценных бумаг в том случае, если существенное ухудшение экономического прогноза потребует резкого снижения базовой ставки", - говорится в тексте выступления.

Дж.Йеллен отметила продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда США, подчеркнув при этом, что темпы подъема американской экономики в этом году являются умеренными.

Она добавила, что последние индикаторы "указывают на увеличение темпов экономического подъема в США во втором квартале по сравнению с первым кварталом".

"В частности, рост потребительских расходов, который был слабым ранее в этом году, усилился в последние месяцы и продолжает поддерживаться увеличением занятости и благосостояния населения, а также благоприятным настроем американцев. Помимо этого, бизнес-инвестиции улучшились в этом году", - говорится в заявлении Дж.Йеллен.

Некоторое замедление инфляции в США частично "является результатом неожиданного снижения цен в ряде категорий, и это, вероятно, продолжит сдерживать рост потребительских цен", отмечается в заявлении.

"Я и мои коллеги по FOMC ожидаем, что с дальнейшей корректировкой кредитно-денежной политики экономика США продолжит расти умеренными темпами в следующие пару лет при продолжающемся усилении рынка труда и подъеме инфляции до 2%", - говорится в тексте выступления Дж.Йеллен.

Среди факторов, усиливающих неопределенность экономического прогноза, глава ФРС выделила потенциальные изменения в бюджетной политике США.