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СНГ 17.07.2017 15:16

Армения собирается ежегодно увеличивать расходы на оборону на $56 млн

Армения планирует увеличивать расходы на оборону на 26-27 млрд драмов ($1/478) ежегодно, заявил министр финансов Армении Вардан Арамян.

"С 2018 года планируем увеличить расходы на оборону на 26-27 млрд драмов ежегодно. Расходы на оборону в 2020 году составят 4% ВВП", - сказал В.Арамян журналистам во время обсуждения программы расходов на 2018-2020 гг.

"Мы всегда акцентировали приоритетность расходов на оборонные цели, поскольку нужно сохранять военный баланс, что определенным образом обеспечивает фактор мира", - отметил он.

В.Арамян проинформировал, что в 2017 году запланированные расходы на Министерство обороны составляют около 226 млрд драмов или 3,71% от ВВП.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]