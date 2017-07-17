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СНГ 17.07.2017 16:46

США в ситуации с возвращением российской дипсобственности ведут себя, как бандиты с большой дороги - Лавров

Выдвижение неких условий для возврата российской дипсобственности в США - это "грабеж средь бела дня", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если это так, то это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так - отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу "что мое - то мое, а что твое - то поделим"", - сказал С.Лавров журналистам в Минске.

Так он прокомментировал сообщения СМИ со ссылкой на источники о том, что США вернут дипсобственность России при определенных условиях.

"Так люди себя не ведут приличные и воспитанные. Я убежден, что все-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение - об аресте дипломатической недвижимости, как и об "изгнании" 35 дипломатов с семьями - было принято администрацией Обамы уже "в состоянии агонии", - сказал С.Лавров.

По его словам, уходящая администрация "не знала, как еще разрушить наши отношения с Вашингтоном таким образом, чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить". "Все это прекрасно понимают", - добавил глава МИД.

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Тэги: РОССИЯ, США, МИД, ДИПСОБСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]