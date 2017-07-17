США в ситуации с возвращением российской дипсобственности ведут себя, как бандиты с большой дороги - Лавров

Выдвижение неких условий для возврата российской дипсобственности в США - это "грабеж средь бела дня", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если это так, то это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так - отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу "что мое - то мое, а что твое - то поделим"", - сказал С.Лавров журналистам в Минске.

Так он прокомментировал сообщения СМИ со ссылкой на источники о том, что США вернут дипсобственность России при определенных условиях.

"Так люди себя не ведут приличные и воспитанные. Я убежден, что все-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение - об аресте дипломатической недвижимости, как и об "изгнании" 35 дипломатов с семьями - было принято администрацией Обамы уже "в состоянии агонии", - сказал С.Лавров.

По его словам, уходящая администрация "не знала, как еще разрушить наши отношения с Вашингтоном таким образом, чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить". "Все это прекрасно понимают", - добавил глава МИД.