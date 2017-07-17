Армения собирается ежегодно увеличивать расходы на оборону на $56 млн

Армения планирует увеличивать расходы на оборону на 26-27 млрд драмов ($1/478) ежегодно, заявил министр финансов Армении Вардан Арамян.

"С 2018 года планируем увеличить расходы на оборону на 26-27 млрд драмов ежегодно. Расходы на оборону в 2020 году составят 4% ВВП", - сказал В.Арамян журналистам во время обсуждения программы расходов на 2018-2020 гг.

"Мы всегда акцентировали приоритетность расходов на оборонные цели, поскольку нужно сохранять военный баланс, что определенным образом обеспечивает фактор мира", - отметил он.

В.Арамян проинформировал, что в 2017 году запланированные расходы на Министерство обороны составляют около 226 млрд драмов или 3,71% от ВВП.