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СНГ 20.07.2017 18:02

Москва обратилась в Вашингтон за разъяснениями в связи с информацией о продлении тюремного срока Виктору Буту - МИД РФ

МИД РФ проверяет информацию о продлении в США срока осуждённому российскому гражданину Виктору Буту за нарушения тюремного режима, соответствующий запрос был направлен американской стороне, сообщил заместитель официального представителя МИД Артем Кожин.

"Мы проверяем появившиеся в СМИ сообщения о том, что осуждённому в США российскому гражданину Виктору Буту продлены сроки тюремного наказания за некие нарушения тюремного режима", - сказал он на брифинге в четверг.

"Мы уже обратились к американским официальным лицам за разъяснениями", - подчеркнул он.

"Мы внимательно следим за судьбой нашего соотечественника, учитывая грубый произвол, которым с самого начала, момента тайного ареста в 2008 году в Бангкоке, отличались действия против него американках спецслужб, следственных и судебных органов", - отметил А.Кожин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, БУТ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]