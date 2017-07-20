Москва обратилась в Вашингтон за разъяснениями в связи с информацией о продлении тюремного срока Виктору Буту - МИД РФ

МИД РФ проверяет информацию о продлении в США срока осуждённому российскому гражданину Виктору Буту за нарушения тюремного режима, соответствующий запрос был направлен американской стороне, сообщил заместитель официального представителя МИД Артем Кожин.

"Мы проверяем появившиеся в СМИ сообщения о том, что осуждённому в США российскому гражданину Виктору Буту продлены сроки тюремного наказания за некие нарушения тюремного режима", - сказал он на брифинге в четверг.

"Мы уже обратились к американским официальным лицам за разъяснениями", - подчеркнул он.

"Мы внимательно следим за судьбой нашего соотечественника, учитывая грубый произвол, которым с самого начала, момента тайного ареста в 2008 году в Бангкоке, отличались действия против него американках спецслужб, следственных и судебных органов", - отметил А.Кожин.