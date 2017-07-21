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Внешняя политика 21.07.2017 16:10

Посол Венгрии завершил дипмиссию в Баку

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Венгрии в Баку Имре Ласлоцки в связи с завершением его дипломатической миссии.

«В ходе встречи И.Ласлоцки отметил, что и впредь будет прилагать усилия в развитие дружеских отношений между двумя странами», - отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров пожелал И.Ласлоцки успехов в дальнейшей деятельности.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]