Посол Венгрии завершил дипмиссию в Баку

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Венгрии в Баку Имре Ласлоцки в связи с завершением его дипломатической миссии.
«В ходе встречи И.Ласлоцки отметил, что и впредь будет прилагать усилия в развитие дружеских отношений между двумя странами», - отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.
Э.Мамедъяров пожелал И.Ласлоцки успехов в дальнейшей деятельности.
Р.Бабаев
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