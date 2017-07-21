Посол Венгрии завершил дипмиссию в Баку

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Венгрии в Баку Имре Ласлоцки в связи с завершением его дипломатической миссии.

«В ходе встречи И.Ласлоцки отметил, что и впредь будет прилагать усилия в развитие дружеских отношений между двумя странами», - отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров пожелал И.Ласлоцки успехов в дальнейшей деятельности.

Р.Бабаев