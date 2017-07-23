Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 42° Завтра 23° 30° 25 Июл 23° 31° 26 Июл 24° 32°

Дальнее зарубежье 23.07.2017 10:48

Россия представляет угрозу США, важно предотвратить конфликт с ней - председатель ОКНШ

Россия, как ядерная держава, представляет угрозу Соединенным Штатам, поэтому важно не допустить конфликта с РФ, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

"Наша задача - предотвратить конфликт с Россией, которая является ядерной державой, и в этом плане предоставляет собой серьезную угрозу", - сказал он выступая на конференции по вопросам безопасности в городе Аспене (штат Колорадо).

Он отметил, что Россия обладает "самым большим военным потенциалом" из всех стран, которые могут угрожать Соединенным Штатам. Кроме России он назвал также Иран, Китай и Северную Корею, отметив, что северокорейская угроза на настоящем этапе является самой острой.

Генерал отметил, что для противостояния российским военным возможностям следует развивать взаимодействие с НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, РОССИЯ, УГРОЗА


Похожие новости


Британский хакер признал вину в краже данных у Пентагона в 2014 году Пентагон опроверг сообщения о принятии решения относительно численности американских войск в Афганистане Трамп предоставил Пентагону право определять численность американских военных в Афганистане - СМИ Шеф Пентагона не видит стремления России улучшить отношения с США Шеф Пентагона назвал КНДР первостепенной угрозой миру Глава Пентагона Мэттис пообещал американскую военную помощь Египту

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]