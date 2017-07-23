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Дальнее зарубежье 23.07.2017 12:09

Россия и Иран преследуют различные цели в Сирии - Пентагон

Цели России и Ирана в Сирии разнятся, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая на конференции по безопасности в городе Аспене (штат Колорадо).

"То, чего хочет добиться в Сирии Иран, отличается от того, чего хочет Россия... Трудно говорить о перспективах примирения между ними", - считает он.

Генерал сказал, что "вполне уместно говорить, что Россия и Иран конкурируют в сфере влияния в Сирии", и "их долгосрочные политические цели разнятся".

Он добавил, что "брак сирийского режима, Российской Федерации и Ирана это не то, что может состояться".

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Тэги: США, РОССИЯ, ИРАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]