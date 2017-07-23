Россия и Иран преследуют различные цели в Сирии - Пентагон

Цели России и Ирана в Сирии разнятся, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая на конференции по безопасности в городе Аспене (штат Колорадо).
"То, чего хочет добиться в Сирии Иран, отличается от того, чего хочет Россия... Трудно говорить о перспективах примирения между ними", - считает он.
Генерал сказал, что "вполне уместно говорить, что Россия и Иран конкурируют в сфере влияния в Сирии", и "их долгосрочные политические цели разнятся".
Он добавил, что "брак сирийского режима, Российской Федерации и Ирана это не то, что может состояться".
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