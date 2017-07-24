ЕС поддерживает контакты с американскими партнерами и использует дипломатические каналы, чтобы урегулировать вопросы о возможных последствиях для Евросоюза новых американских антироссийских санкций, заявил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.



"Мы пока не излагали позицию детализированным образом. У нас, действительно, есть ряд вопросов, которые мы надеемся увидеть урегулированными в ходе продолжающейся законодательной процедуры. А потом посмотрим", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Брюсселе.



На более конкретный вопрос, будет ли Еврокомиссия обсуждать свои "ответные меры" на заседании в среду, М.Схинас ответил: "Я считаю, что был очень ясен, что касается сегодняшней ситуации".



Он заявил также, что не хочет сейчас предвосхищать какие-либо ответные меры на стадии законодательной процедуры в США, до принятия решения. "Давайте остановимся на этом этапе. Заявление председателя (Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера - ИФ) на встрече G20 - это основополагающее правило", - отметил представитель ЕК.



По его словам, коллеги, работающие по разделам конкуренции и торговли, не будут рады, если в пресс-зале Еврокомиссии будет вестись обсуждение возможностей урегулирования проблемы.



"Предоставим им делать свою работу", - призвал М.Схинас.