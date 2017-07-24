ЕС поддерживает контакты с американскими партнерами и использует дипломатические каналы, чтобы урегулировать вопросы о возможных последствиях для Евросоюза новых американских антироссийских санкций, заявил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Мы пока не излагали позицию детализированным образом. У нас, действительно, есть ряд вопросов, которые мы надеемся увидеть урегулированными в ходе продолжающейся законодательной процедуры. А потом посмотрим", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Брюсселе.
На более конкретный вопрос, будет ли Еврокомиссия обсуждать свои "ответные меры" на заседании в среду, М.Схинас ответил: "Я считаю, что был очень ясен, что касается сегодняшней ситуации".
Он заявил также, что не хочет сейчас предвосхищать какие-либо ответные меры на стадии законодательной процедуры в США, до принятия решения. "Давайте остановимся на этом этапе. Заявление председателя (Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера - ИФ) на встрече G20 - это основополагающее правило", - отметил представитель ЕК.
По его словам, коллеги, работающие по разделам конкуренции и торговли, не будут рады, если в пресс-зале Еврокомиссии будет вестись обсуждение возможностей урегулирования проблемы.
"Предоставим им делать свою работу", - призвал М.Схинас.
В Баку отмечают отсутствие у Еревана стремления к мирному решению карабахского конфликта – МИД Азербайджана
Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в «Армейских международных играх – 2017»
Минобороны РФ: К северо-западу от Пальмиры блокирована крупная группировка ИГИЛ
Выполнение отстающими странами обязательств по ОПЕК+ на все 100% даст сокращение еще на 200 тыс. б/с
Azeravtoyol получит 3 млн манатов на строительство автодороги в Баку
Экс-банкир Гительсон объявлен в розыск
"Лаборатория Касперского" остается поставщиком госзаказчиков из США - газета
Психически неуравновешенный мужчина убил жену, ранил детей и покончил собой в Азербайджане
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»