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Дальнее зарубежье 24.07.2017 16:05

Представитель Еврокомиссии уклонился от комментария по поводу возможных "ответных мер" ЕС на американские антироссийские санкции

ЕС поддерживает контакты с американскими партнерами и использует дипломатические каналы, чтобы урегулировать вопросы о возможных последствиях для Евросоюза новых американских антироссийских санкций, заявил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Мы пока не излагали позицию детализированным образом. У нас, действительно, есть ряд вопросов, которые мы надеемся увидеть урегулированными в ходе продолжающейся законодательной процедуры. А потом посмотрим", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Брюсселе.

На более конкретный вопрос, будет ли Еврокомиссия обсуждать свои "ответные меры" на заседании в среду, М.Схинас ответил: "Я считаю, что был очень ясен, что касается сегодняшней ситуации".

Он заявил также, что не хочет сейчас предвосхищать какие-либо ответные меры на стадии законодательной процедуры в США, до принятия решения. "Давайте остановимся на этом этапе. Заявление председателя (Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера - ИФ) на встрече G20 - это основополагающее правило", - отметил представитель ЕК.

По его словам, коллеги, работающие по разделам конкуренции и торговли, не будут рады, если в пресс-зале Еврокомиссии будет вестись обсуждение возможностей урегулирования проблемы.

"Предоставим им делать свою работу", - призвал М.Схинас.

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Тэги: ЕС, США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]