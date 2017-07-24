Трамп вновь указал на отсутствие доказательств вмешательства России в выборы США

Президент США Дональд Трамп вновь указал на отсутствие доказательств вмешательства российских лиц в американские выборы США 2016 года.
"После года расследований и в условиях полного отсутствия доказательств (сговора команды Д.Трампа с Россией - ИФ) Чак Шумер заявил, что "демократам следует винить себя, а не Россию"", - написал он в понедельник в своем "Твиттере".
На выходных лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявил газете "Вашингтон пост", что членам партии следует винить себя, а не Россию, в поражении кандидата от Демократической партии США на президентских выборах 2016 года.
"Когда ты проигрываешь кому-то, у кого популярность 40%, не нужно винить других - (экс-главу ФБР Джеймса - ИФ) Коми, Россию, нужно винить себя. Что мы сделали не так? Люди не знали, за какие ценности мы боремся. Они лишь знали, что мы были просто против Трампа. И люди до сих пор к нам относятся так же", - утверждает Ч.Шумер.
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