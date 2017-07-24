Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9856 RUR   0.0286 GBR   2.2145 TRY   0.4821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 23° 30° 26 Июл 23° 31° 27 Июл 24° 33°

Дальнее зарубежье 24.07.2017 16:55

Трамп вновь указал на отсутствие доказательств вмешательства России в выборы США

Президент США Дональд Трамп вновь указал на отсутствие доказательств вмешательства российских лиц в американские выборы США 2016 года.

"После года расследований и в условиях полного отсутствия доказательств (сговора команды Д.Трампа с Россией - ИФ) Чак Шумер заявил, что "демократам следует винить себя, а не Россию"", - написал он в понедельник в своем "Твиттере".

На выходных лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявил газете "Вашингтон пост", что членам партии следует винить себя, а не Россию, в поражении кандидата от Демократической партии США на президентских выборах 2016 года.

"Когда ты проигрываешь кому-то, у кого популярность 40%, не нужно винить других - (экс-главу ФБР Джеймса - ИФ) Коми, Россию, нужно винить себя. Что мы сделали не так? Люди не знали, за какие ценности мы боремся. Они лишь знали, что мы были просто против Трампа. И люди до сих пор к нам относятся так же", - утверждает Ч.Шумер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА


Похожие новости


Песков: Россия и США осуществляют взаимодействие по вопросу перемирия на юге Сирии Решение о визите Путина в США может быть принято лишь после получения приглашения - Песков Адвокат отрицает связь с выборами в США контактов семьи Агаларовых с Трампом-младшим Россия ожидает, что Вашингтон сделает детальные предложения по решению проблемы с дипсобственностью РФ в США на встрече Рябкова и Шэннона - МИД РФ Демократ Уорнер опасается, что Трамп захочет помиловать фигурантов "расследования об РФ" Грузия имеет право самостоятельно определять уровень отношений с Россией - посол США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]