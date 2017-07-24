ЕС продолжает обсуждать с американской стороной законопроект об ужесточении санкций США в отношении России - член Еврокомиссии

ЕС продолжает обсуждать с американскими партнерами возможные последствия новых антироссийских санкций США для европейских рынков, сообщил в понедельник член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан.
"Насколько я знаю, продолжаются дискуссии между нашей делегацией (представительством ЕС в США - ИФ) и Палатой представителей, чтобы получить разъяснения. И я пока не уверен в том, что касается решений и окончательных результатов", - сказал еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.
"Затем мы, конечно, приступим к оценке, и мы должны все это изучить", - добавил он.
Во вторник Палата представителей Конгресса США рассмотрит доработанный законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении ключевых секторов российской экономики, включая энергетику.
Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил ранее в понедельник в Брюсселе, что в Евросоюзе наблюдают за подготовкой новых американских санкций в отношении России с некоторой обеспокоенностью в перспективе независимости и безопасности энергетического снабжения ЕС.
Вместе с тем он подчеркнул, что Евросоюз рассчитывает разрешить свои опасения дипломатическим путем.
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