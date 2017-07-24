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Дальнее зарубежье 24.07.2017 17:10

ЕС продолжает обсуждать с американской стороной законопроект об ужесточении санкций США в отношении России - член Еврокомиссии

ЕС продолжает обсуждать с американскими партнерами возможные последствия новых антироссийских санкций США для европейских рынков, сообщил в понедельник член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан.

"Насколько я знаю, продолжаются дискуссии между нашей делегацией (представительством ЕС в США - ИФ) и Палатой представителей, чтобы получить разъяснения. И я пока не уверен в том, что касается решений и окончательных результатов", - сказал еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

"Затем мы, конечно, приступим к оценке, и мы должны все это изучить", - добавил он.

Во вторник Палата представителей Конгресса США рассмотрит доработанный законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении ключевых секторов российской экономики, включая энергетику.

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил ранее в понедельник в Брюсселе, что в Евросоюзе наблюдают за подготовкой новых американских санкций в отношении России с некоторой обеспокоенностью в перспективе независимости и безопасности энергетического снабжения ЕС.

Вместе с тем он подчеркнул, что Евросоюз рассчитывает разрешить свои опасения дипломатическим путем.

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Тэги: ЕС, США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]