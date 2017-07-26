В сенате США затягивают процедуру назначения посла в России - газета

Сенаторы США откладывают слушания по назначению посла в России Джона Хантсмана, из-за чего Москва пока не может направить в Вашингтон преемника Сергея Кисляка, заместителя министра иностранных дел Анатолия Антонова, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

"По словам собеседников, в случае одновременной замены глав дипмиссий они вступают в должность практически синхронно. Между тем в Госдепартаменте заявили, что ждут назначения, однако конкретные сроки зависят от законодательной власти. При этом точная дата слушаний по кандидатуре Хантсмана пока так и не известна", - говорится в публикации.

В посольстве США в Москве изданию также сказали, что "не располагают конкретной информацией, так как сенат никого ни о чем не уведомляет".

В сенате США оперативный комментарий по этому поводу газете не предоставили.

В госдепартаменте США "Известиям" заявили, что "сами ждут решения сената о назначении главы дипмиссии в РФ".

"[Джон] Хантсман был номинирован президентом на должность посла США в России. Он еще не прошел слушания в сенате. Мы не знаем сроков [слушаний] и не можем предсказать их", - отметили в пресс-службе госдепартамента.

Между тем российские дипломатические источники заявили "Известиям", что международный комитет сената США намеренно задерживает слушания по назначению нового посла в Москве, добавив, что это значительно осложняет работу дипмиссии, тем более в условиях "сложных отношений".