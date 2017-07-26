В сенате США затягивают процедуру назначения посла в России - газета

Сенаторы США откладывают слушания по назначению посла в России Джона Хантсмана, из-за чего Москва пока не может направить в Вашингтон преемника Сергея Кисляка, заместителя министра иностранных дел Анатолия Антонова, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.
"По словам собеседников, в случае одновременной замены глав дипмиссий они вступают в должность практически синхронно. Между тем в Госдепартаменте заявили, что ждут назначения, однако конкретные сроки зависят от законодательной власти. При этом точная дата слушаний по кандидатуре Хантсмана пока так и не известна", - говорится в публикации.
В посольстве США в Москве изданию также сказали, что "не располагают конкретной информацией, так как сенат никого ни о чем не уведомляет".
В сенате США оперативный комментарий по этому поводу газете не предоставили.
В госдепартаменте США "Известиям" заявили, что "сами ждут решения сената о назначении главы дипмиссии в РФ".
"[Джон] Хантсман был номинирован президентом на должность посла США в России. Он еще не прошел слушания в сенате. Мы не знаем сроков [слушаний] и не можем предсказать их", - отметили в пресс-службе госдепартамента.
Между тем российские дипломатические источники заявили "Известиям", что международный комитет сената США намеренно задерживает слушания по назначению нового посла в Москве, добавив, что это значительно осложняет работу дипмиссии, тем более в условиях "сложных отношений".
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 128 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские танкисты в АрМИ-2017 выступят 29 июля
Армения избегает субстантивных переговоров по Карабаху – глава МИД Азербайджана
АЖД отбирает подрядчика по подготовке техзадания для автоматизации процесса перевозки
Etihad Airways может открыть авиарейс Баку - Абу-Даби
Moody′s подтвердил рейтинг азербайджанского Kapital Bank на уровне Ba3
Число отравившихся в детском лагере на западе Украины возросло до 34 человек, большинство из них иностранцы
Бывший владелец сети быстрого питания «Чудо печка» арестован за финансовые махинации - Генпрокуратура Азербайджана
На юге Франции эвакуировали 10 тыс. человек из-за природных пожаров
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»