Трамп не допустит того, чтобы КНДР смогла нанести ракетный удар по США - директор ЦРУ

Директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что политика администрации Дональда Трампа в отношении КНДР учитывает информацию о ракетных возможностях Пхеньяна.

По его словам, разведка получила сведения, согласно которым КНДР в ближайшие годы сможет нанести удар по США.

"С учетом разведданных сложно сказать, сможет ли КНДР нанести удар через 10 месяцев или через 10 лет ", - М.Помпео в интервью газете "Вашингтон фри бикон".

М.Помпео пояснил, что это, действительно, риск. "Может так сложиться, что они запустят ракету, снабдив ее ядерной боеголовкой и достичь результата. Это плохо. Мы должны предотвратить это", - отметил М.Помпео.

По его словам, когда они (КНДР) достигнут этой точки, они поставят США под риск. "Президент очень и очень ясно обозначил, что он не позволит этому произойти", - отметил он.