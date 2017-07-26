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Дальнее зарубежье 26.07.2017 20:54

Трамп не допустит того, чтобы КНДР смогла нанести ракетный удар по США - директор ЦРУ

Директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что политика администрации Дональда Трампа в отношении КНДР учитывает информацию о ракетных возможностях Пхеньяна.

По его словам, разведка получила сведения, согласно которым КНДР в ближайшие годы сможет нанести удар по США.

"С учетом разведданных сложно сказать, сможет ли КНДР нанести удар через 10 месяцев или через 10 лет ", - М.Помпео в интервью газете "Вашингтон фри бикон".

М.Помпео пояснил, что это, действительно, риск. "Может так сложиться, что они запустят ракету, снабдив ее ядерной боеголовкой и достичь результата. Это плохо. Мы должны предотвратить это", - отметил М.Помпео.

По его словам, когда они (КНДР) достигнут этой точки, они поставят США под риск. "Президент очень и очень ясно обозначил, что он не позволит этому произойти", - отметил он.

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Тэги: США, КНДР, ЦРУ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]