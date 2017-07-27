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Регион 27.07.2017 15:35

Василий Небензя назначен постпредом России при ООН - Кремль

Указом президента РФ Василий Небензя назначен постоянным представителем РФ при ООН.

Документ опубликован на сайте Кремля.

Другим указом глава государства освободил В.Небензю от должности заместителя министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, ПОСТПРЕД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]