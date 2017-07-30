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Дальнее зарубежье 30.07.2017 13:41

Пхеньян грозит Вашингтону "решительными действиями" в ответ на новые санкции

Пхеньян предпримет решительные действия, если США примут решение усилить санкции против Северной Кореи, то, передает в воскресенье агентство "Ренхап".

"Если Соединенные Штаты будут придерживаться своего военного авантюризма в отношении нас и суперинтенсивных санкционных схем, мы ответим решительными и справедливыми действиями, как мы уже говорили раньше", - приводит агентство слова представителя северокорейского МИД.

В ночь на субботу СМИ сообщили об очередном пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Позже в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР "Хвансон-14".

Ранее американское телевидение сообщило, что Вашингтон надеется провести 31 июля заседание СБ ООН для обсуждения последнего пуска ракеты КНДР.

При этом официального запроса на проведение подобного заседания пока не поступало.

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Тэги: КНДР, США, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]