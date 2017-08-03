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Это интересно 03.08.2017 12:41

В Баку состоялась жеребьевка по этапам и эпизодам конкурса «Кубок моря - 2017» - Минобороны Азербайджана

Жеребьевка по выполнению этапов и эпизодов конкурса «Кубок моря - 2017», проводимого в рамках Армейских международных игр – 2017 состоялась в четверг в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«По итогам жеребьевки была определена очередность команд по выполнению эпизодов №2, №3, №4, №5 и №6»,- отмечает оборонное ведомство.

Согласно информации, к выполнению эпизода №2 «Стрельба по воздушной цели» первым приступит Россия, вторым - Азербайджан, третьим – Казахстан и четвертым - Иран.

К выполнению эпизода №3 «Стрельба по плавающей мине» первым приступит Казахстан, вторым - Азербайджан, третьим – Иран и четвертым – Россия.

К выполнению эпизода №4 «Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе» первым приступит Казахстан, вторым - Россия, третьим – Иран и четвертым - Азербайджан.

К выполнению эпизода №5 «Состязание по использованию спасательных средств» первым приступит Россия, вторым - Казахстан, третьим – Иран и четвертым - Азербайджан.

К выполнению эпизода №6 «Постановка корабля на якорь и бочку» первым приступит Россия, вторым - Иран, третьим – Казахстан и четвертым - Азербайджан.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВМС, КУБОК, ЖЕРЕБЬЕВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]