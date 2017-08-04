Постпред РФ при ЕС считает, что говорить об имплементации санкционного закона США пока рано

Говорить об имплементации нового санкционного закона США в отношении России преждевременно, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Пока что говорить об имплементации этого закона несколько рано. Посмотрим, как поведет себя исполнительная власть Соединенных Штатов и какой эффект это произведет", - сказал В.Чижов в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Но то, что потенциальный ущерб для европейской экономики велик - я не говорю уже о юридической стороне этого вопроса - создается еще один мощный прецедент экстерриториального применения санкционных мер, и этот шаг Вашингтона в двух крупнейших столицах Евросоюза, в Берлине и в Париже, одними и теми же словами расценили как нарушение международного права. К этому, я полагаю, мы вполне можем присоединиться", - добавил он.

"На этом берегу Атлантики стали задумываться, во-первых, над эффективностью, сомнения в которой звучат все громче, а, во-вторых, над оправданностью санкционного давления на Россию. Может быть, я чересчур оптимистично выскажусь, но, может быть, это подтолкнет европейцев к пересмотру собственной санкционной политики", - заявил В.Чижов.