Минобороны России предлагает государствам СНГ создать Международную федерацию армейских игр

Российское военное ведомство предложит странам СНГ создать Международную федерацию армейских игр, сообщил в субботу журналистам начальник Главного управления боевой подготовки Минобороны РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

"На одном из заседаний Совета министров обороны СНГ я буду выступать с предложением, чтобы министры обороны стран СНГ поддержали инициативу нашего министра обороны о создании Международной ассоциации Армейских военных игр", - сказал И.Бувальцев.

По его словам, это позволит создать еще более прозрачную систему судейства, подготовки, эффективнее распространять опыт проведения игр и в целом способов и методов боевой подготовки.

"Международная федерация позволит создать организационный комитет игр, который будет выполнять, в том числе, функцию судейства, и у судей появится международный статус", - подчеркнул генерал.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.