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СНГ 05.08.2017 17:21

Минобороны России предлагает государствам СНГ создать Международную федерацию армейских игр

Российское военное ведомство предложит странам СНГ создать Международную федерацию армейских игр, сообщил в субботу журналистам начальник Главного управления боевой подготовки Минобороны РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

"На одном из заседаний Совета министров обороны СНГ я буду выступать с предложением, чтобы министры обороны стран СНГ поддержали инициативу нашего министра обороны о создании Международной ассоциации Армейских военных игр", - сказал И.Бувальцев.

По его словам, это позволит создать еще более прозрачную систему судейства, подготовки, эффективнее распространять опыт проведения игр и в целом способов и методов боевой подготовки.

"Международная федерация позволит создать организационный комитет игр, который будет выполнять, в том числе, функцию судейства, и у судей появится международный статус", - подчеркнул генерал.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, МИНОБОРОНЫ, ИГРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]