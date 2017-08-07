Лавров в Маниле проводит переговоры с новым главой МИД Японии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Маниле встречу с новым японским коллегой Таро Коно на "полях" мероприятий по линии АСЕАН.

"Уважаемый господин министр, очень рад нашему знакомству, хотел бы уже теперь лично поздравить вас с назначением на этот пост", - сказал С.Лавров в начале встречи.

Это - первая личная беседа С.Лаврова с новым японским коллегой с момента назначения Таро Коно на эту должность.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ определил состав нового правительства. В частности, пост главы МИД отведен 54-летнему Таро Коно, получившему образование в США.

Фумио Кисида, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2012 года, переходит на один из руководящих постов в Либерально-демократическую партию.