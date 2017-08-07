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СНГ 07.08.2017 14:16

Лавров в Маниле проводит переговоры с новым главой МИД Японии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Маниле встречу с новым японским коллегой Таро Коно на "полях" мероприятий по линии АСЕАН.

"Уважаемый господин министр, очень рад нашему знакомству, хотел бы уже теперь лично поздравить вас с назначением на этот пост", - сказал С.Лавров в начале встречи.

Это - первая личная беседа С.Лаврова с новым японским коллегой с момента назначения Таро Коно на эту должность.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ определил состав нового правительства. В частности, пост главы МИД отведен 54-летнему Таро Коно, получившему образование в США.

Фумио Кисида, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2012 года, переходит на один из руководящих постов в Либерально-демократическую партию.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЯПОНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]