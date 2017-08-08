Макрон собирается на несколько дней в отпуск

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует позже на этой неделе отправиться в отпуск, который продлится всего несколько дней, пишет во вторник сайт парижской газеты "Фигаро".
Планируется, что непродолжительный отпуск главы государства начнется сразу после намеченного на среду последнего перед августовским перерывом заседания совета министров.
Э.Макрон во время отдыха не намерен покидать территорию Франции и в случае необходимости будет готов немедленно вернуться к работе. Более точных данных о планах президента на отдых в Елисейском дворце не предоставляют.
В свою очередь, французские министры позже в августе также разъедутся по отпускам. При этом им нужно будет оставаться на связи на случай возникновения экстренных ситуаций. Кроме того, во время отдыха министры должны оставаться в курсе рабочих вопросов, чтобы, вернувшись в Париж, быть в состоянии немедленно приступить к работе.
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