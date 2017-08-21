Лавров призвал к формированию универсального фронта по борьбе с терроризмом

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен в победе над терроризмом при формировании единого международного антитеррористического фронта.
"Россия, не понаслышке знающая истинное лицо террористов, последовательно выступает за формирование универсального фронта для борьбы с этим злом", - написал С.Лавров в книге соболезнований, открытой в посольстве Испании в связи с терактом в Барселоне.
"Вместе мы победим", - подчеркнул С.Лавров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник прибыл в посольство Испании в Москве, где почтил память погибших в результате теракта в Барселоне. Он в присутствии посла Испании в РФ Игнасио Ибаньеса возложил цветы к зданию посольства, а также оставил запись в книге соболезнований.
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