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СНГ 21.08.2017 13:25

Лавров призвал к формированию универсального фронта по борьбе с терроризмом

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен в победе над терроризмом при формировании единого международного антитеррористического фронта.

"Россия, не понаслышке знающая истинное лицо террористов, последовательно выступает за формирование универсального фронта для борьбы с этим злом", - написал С.Лавров в книге соболезнований, открытой в посольстве Испании в связи с терактом в Барселоне.

"Вместе мы победим", - подчеркнул С.Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник прибыл в посольство Испании в Москве, где почтил память погибших в результате теракта в Барселоне. Он в присутствии посла Испании в РФ Игнасио Ибаньеса возложил цветы к зданию посольства, а также оставил запись в книге соболезнований.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ИСПАНИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]