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Транспорт и связь 21.08.2017 17:46

Китайский автопроизводитель Great Wall заинтересован в покупке Jeep или Fiat Chrysler

Крупнейший китайский производитель внедорожников Great Wall Motor Co. подтвердил свой интерес к приобретению бренда Jeep, принадлежащего Fiat Chrysler Automobiles.

Как сообщают СМИ со ссылкой на представителя Great Wall, китайская компания заинтересована в покупке, но пока не обратилась к FCA с официальным предложением.

Также агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в компании сообщило, что Great Wall может приобрести всю компанию FCA, являющуюся седьмым по величине производителем автомобилей в мире.

Jeep считается самым важным активом в портфеле FCA благодаря отличной репутации бренда и активному спросу на внедорожники на мировом авторынке. В минувшем году бренд отметил свое 75-летие; часть автомобилей этой марки уже производится в Китае.

Аналитики Morgan Stanley оценивают стоимость Jeep в 20,6 млрд евро, что больше, чем капитализация FCA или Great Wall.

Акции Fiat Chrysler в ходе торгов в Милане в понедельник растут в цене на 3,5%.

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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, КОМПАНИЯ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]