Макрон назвал борьбу с терроризмом приоритетом международной политики Франции

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что борьба с терроризмом является главной целью международной политики Франции.

"Борьба с исламистским терроризмом - главный приоритет, - сказал он, выступая во вторник в Елисейском дворце. - Обеспечение безопасности французов является смыслом нашей дипломатии".

Э.Макрон отметил, что хочет в начале 2018 года организовать в Париже международную конференцию, посвященную "борьбе с финансированием терроризма".