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Дальнее зарубежье 29.08.2017 17:32

Макрон назвал борьбу с терроризмом приоритетом международной политики Франции

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что борьба с терроризмом является главной целью международной политики Франции.

"Борьба с исламистским терроризмом - главный приоритет, - сказал он, выступая во вторник в Елисейском дворце. - Обеспечение безопасности французов является смыслом нашей дипломатии".

Э.Макрон отметил, что хочет в начале 2018 года организовать в Париже международную конференцию, посвященную "борьбе с финансированием терроризма".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРРОРИЗМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]