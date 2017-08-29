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Регион 29.08.2017 18:26

Россия готовится принять военнослужащих из пяти стран СНГ на учениях ПВО в Астраханской области - Минобороны РФ

Более 2 тысяч военнослужащих из шести стран-участниц СНГ примут участие в учениях ПВО "Боевое содружество-2017", сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

Учения объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество-2017" пройдут с 4 по 8 сентября на полигоне Ашулук в Астраханской области.

"В совместном учении "Боевое содружество-2017", кроме России, примут участие подразделения войск ПВО вооруженных сил пяти государств-участников СНГ: Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении. Остальные участники объединенной системы ПВО СНГ примут участие в учении в статусе наблюдателей", - рассказали в российском военном ведомстве.

В ходе подготовки к учениям приведено в высшие степени боевой готовности объединение ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). Авиационные соединения готовятся совершить переброску на полигон Ашулук в Астраханской области. Зенитные ракетные и радиотехнические подразделения будут переброшены авиационным и железнодорожным транспортом.

"Всего в совместном учении вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ примут участие более 2 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", комплексов "Панцирь-С", а также стратегические бомбардировщики Ту-22М3", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, в маневрах над Ашулуком задействуют истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, многофункциональные авиационные комплексы Су-34, перехватчики МиГ-31, вертолеты Ми-8АМТШ и другую технику.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ПВО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]