Россия готовится принять военнослужащих из пяти стран СНГ на учениях ПВО в Астраханской области - Минобороны РФ

Более 2 тысяч военнослужащих из шести стран-участниц СНГ примут участие в учениях ПВО "Боевое содружество-2017", сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
Учения объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество-2017" пройдут с 4 по 8 сентября на полигоне Ашулук в Астраханской области.
"В совместном учении "Боевое содружество-2017", кроме России, примут участие подразделения войск ПВО вооруженных сил пяти государств-участников СНГ: Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении. Остальные участники объединенной системы ПВО СНГ примут участие в учении в статусе наблюдателей", - рассказали в российском военном ведомстве.
В ходе подготовки к учениям приведено в высшие степени боевой готовности объединение ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). Авиационные соединения готовятся совершить переброску на полигон Ашулук в Астраханской области. Зенитные ракетные и радиотехнические подразделения будут переброшены авиационным и железнодорожным транспортом.
"Всего в совместном учении вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ примут участие более 2 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", комплексов "Панцирь-С", а также стратегические бомбардировщики Ту-22М3", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в маневрах над Ашулуком задействуют истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, многофункциональные авиационные комплексы Су-34, перехватчики МиГ-31, вертолеты Ми-8АМТШ и другую технику.
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