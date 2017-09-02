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02.09.2017 20:14

Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в субботу в Лянкяране гостиничный комплекс «Хазар палас», сообщает сайт главы государства.

Строительство пятиэтажного гостиничного комплекса началось в мае 2015 года и завершилось в августе текущего года. Отель имеет 39 гостиничных номеров.

Президент также осмотрел в Лянкяране рисовые поля ООО «Джануб-Агро» и открыл завод по производству риса.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ОТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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