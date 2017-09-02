Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в субботу в Лянкяране гостиничный комплекс «Хазар палас», сообщает сайт главы государства.
Строительство пятиэтажного гостиничного комплекса началось в мае 2015 года и завершилось в августе текущего года. Отель имеет 39 гостиничных номеров.
Президент также осмотрел в Лянкяране рисовые поля ООО «Джануб-Агро» и открыл завод по производству риса.
Р.Бабаев
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