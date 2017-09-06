Boeing может выступить против объединения UTC и Rockwell Collins

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, предупредил о намерении выступить против сделки между United Technologies Corp. (UTC) и Rockwell Collins, если сочтет, что объединение двух компаний идет вразрез с его интересами.

Ранее на этой неделе UTC, американский инжиниринговый концерн, договорился о покупке производителя авиационного электронного оборудования Rockwell Collins в рамках сделки объемом порядка $23 млрд, крупнейшей в истории аэрокосмической отрасли.

В заявлении, выпущенном Boeing спустя несколько часов после объявления компаниями о сделке, отмечается, что авиаконцерн "пристально изучит" ее условия и при необходимости выскажет свои соображения регуляторам.

"До тех пор, пока мы не получим больше деталей о сделке, мы будем скептически оценивать ее соответствие интересам клиентов и отрасли, - говорится в заявлении Boeing. - Если мы решим, что сделка не соответствует этим интересам, мы используем свои договорные права и потребуем принятия регулятивных мер для их защиты".

United Technologies Aerospace Systems входит в топ-20 поставщиков компонентов для всех основных авиалайнеров и Boeing, и Airbus.

Boeing и Airbus высказывают опасения, что в тот момент, когда авиаконцерны наращивают производство до рекордных уровней, слияние UTC и Rockwell Collins может создать перебои в поставках оборудования.

Ранее в этом году французская авиастроительная корпорация уже потеряла часть заказов на поставки самолетов A320neo из-за задержек в производстве, возникших по вине поставщика Pratt & Whitney, являющегося подразделением UTC.

"В момент, когда объемы производства в отрасли находятся на рекордных уровнях, приоритетом должно быть выполнение обязательств по ценам, графику и качеству как перед их, так и перед нашими клиентами", - говорится в сообщении Boeing.

Возражения Boeing и Airbus ранее уже приводили к развалу потенциальных сделок в секторе. Так, в 2015 году опасения, высказанные авиаконцернами, расстроили сделку UTC и Honeywell, а в 2001 году развалилась сделка между General Electric и Honeywell из-за возражений Boeing.