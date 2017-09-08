Президент РФ Владимир Путин в субботу примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 870-летию города, посетит парк "Зарядье" и "Лужники", где даст старт Тура Кубка Чемпионата мира ФИФА 2018, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Президент поздравит москвичей на Красной площади, где запланирован праздничный концерт. В этот же день глава государства посетит парк "Зарядье", где осмотрит территорию и павильоны парка. Кроме того, В.Путин посетит олимпийский комплекс "Лужники", где примет участие в церемонии открытия Большой спортивной арены", - говорится в сообщении.

Стадион "Лужники" является основной ареной предстоящего Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. На нем пройдут матч открытия и финальный матч Чемпионата.

"Также на стадионе Президент даст старт Тура Кубка Чемпионата мира ФИФА 2018. В ходе Тура Кубок посетит 24 российских города и 50 стран", - говорится в сообщении.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что В.Путин 9 сентября встретится в Москве с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в "Лужниках" Д.Инфантино примет участие в церемонии старта тура главного трофея Чемпионата мира по футболу 2018 года.

На просьбу журналистов уточнить, планирует ли встретится с Д.Инфантино В.Путин, Д.Песков сказал: "Инфантино будет там находиться тоже, насколько я знаю. Безусловно, они встретятся".