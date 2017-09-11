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Регион 11.09.2017 16:46

Иран соблюдает обязательства, предусмотренные соглашением по ядерной программе - глава МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано в понедельник заявил, что власти Ирана придерживаются обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения по иранской ядерной программе, сообщают западные СМИ.

"Обязательства, взятые на себя Ираном в рамках соглашения в ядерной сфере, исполняются", - сказал Ю.Амано на квартальном заседании Совета Управляющих.

Он уточнил, что Тегеран не нарушил какие-либо из своих обещаний.

СМИ напоминают, что ранее администрация США неоднократно ставила под сомнение выполнение СВПД Ираном. Американская сторона также призывала провести инспекцию военных объектов Ирана. Иран в свою очередь отверг эти требования Вашингтона.

СВПД был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СОБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]