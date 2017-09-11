Иран соблюдает обязательства, предусмотренные соглашением по ядерной программе - глава МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано в понедельник заявил, что власти Ирана придерживаются обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения по иранской ядерной программе, сообщают западные СМИ.

"Обязательства, взятые на себя Ираном в рамках соглашения в ядерной сфере, исполняются", - сказал Ю.Амано на квартальном заседании Совета Управляющих.

Он уточнил, что Тегеран не нарушил какие-либо из своих обещаний.

СМИ напоминают, что ранее администрация США неоднократно ставила под сомнение выполнение СВПД Ираном. Американская сторона также призывала провести инспекцию военных объектов Ирана. Иран в свою очередь отверг эти требования Вашингтона.

СВПД был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.