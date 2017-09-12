Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что главная цель французских властей состоит в том, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия урагана "Ирма" и сделать так, чтобы жители пострадавших от стихии заморских территорий Франции могли вернуться к обычной жизни.
"Возвращение к нормальной жизни на данный момент является нашим главным приоритетом", - сказал Э.Макрон, выступая в заморском департаменте Гваделупа, перед тем, как отправиться на пострадавшие от урагана острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми.
Он отметил, что необходимо в первую очередь восстановить водоснабжение, систему электроснабжения, а также учреждения здравоохранения и школы.
По оценкам Агентства государственного страхования Франции, размер ущерба, нанесенного ураганом островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, исчисляется 1,2 млрд евро.
По его данным, ураган "Ирма" повлек одну из самых дорогостоящих из когда-либо известных природных катастроф.
По информации французских СМИ, жертвами стихии на этих двух французских заморских территориях стали не менее 11 человек.
Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Турции
Алиев надеется на скорое подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС
Лапшин, помилованный в Азербайджане, свободен в передвижении - помощник президента Азербайджана
Президент Алиев утвердил порядок выдачи нерезидентам Азербайджана E-Imza
Президент Алиев поручил принять меры с целью развития производства цитрусовых фруктов, чая и неочищенного от шелухи риса
MBNP предлагает продлить до 14 дней срок предоставления банками сведений об экспортной выручке, поступающей на счета
Австралийская реклама баранины оскорбила религиозные чувства индуистов
Испания оштрафовала Facebook за сбор персональных данных пользователей на 1,2 млн евро
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
При поддержке Nar дан старт интеллектуальным играм «Брейн-ринг»
Утвержден план мероприятий Caspian European Club до конца 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»