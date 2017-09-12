Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что главная цель французских властей состоит в том, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия урагана "Ирма" и сделать так, чтобы жители пострадавших от стихии заморских территорий Франции могли вернуться к обычной жизни.

"Возвращение к нормальной жизни на данный момент является нашим главным приоритетом", - сказал Э.Макрон, выступая в заморском департаменте Гваделупа, перед тем, как отправиться на пострадавшие от урагана острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми.

Он отметил, что необходимо в первую очередь восстановить водоснабжение, систему электроснабжения, а также учреждения здравоохранения и школы.

По оценкам Агентства государственного страхования Франции, размер ущерба, нанесенного ураганом островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, исчисляется 1,2 млрд евро.

По его данным, ураган "Ирма" повлек одну из самых дорогостоящих из когда-либо известных природных катастроф.

По информации французских СМИ, жертвами стихии на этих двух французских заморских территориях стали не менее 11 человек.