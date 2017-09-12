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Дальнее зарубежье 12.09.2017 18:08

Макрон надеется, что жители пострадавших от урагана "Ирма" французских территорий вскоре вернутся к нормальной жизни

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что главная цель французских властей состоит в том, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия урагана "Ирма" и сделать так, чтобы жители пострадавших от стихии заморских территорий Франции могли вернуться к обычной жизни.

"Возвращение к нормальной жизни на данный момент является нашим главным приоритетом", - сказал Э.Макрон, выступая в заморском департаменте Гваделупа, перед тем, как отправиться на пострадавшие от урагана острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми.

Он отметил, что необходимо в первую очередь восстановить водоснабжение, систему электроснабжения, а также учреждения здравоохранения и школы.

По оценкам Агентства государственного страхования Франции, размер ущерба, нанесенного ураганом островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, исчисляется 1,2 млрд евро.

По его данным, ураган "Ирма" повлек одну из самых дорогостоящих из когда-либо известных природных катастроф.

По информации французских СМИ, жертвами стихии на этих двух французских заморских территориях стали не менее 11 человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УРАГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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