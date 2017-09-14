Вашингтон поддержит Баку в поставках новых нефтегазовых источников на мировые рынки

Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Баку с целью поставки новых нефтегазовых источников на мировые рынки, говорится в сообщении пресс-служба посольства США в Азербайджане.

«Мы готовы продолжать сотрудничество с Азербайджаном, вступающим на новый этап своего энергетического развития, с целью поставок новых нефтегазовых источников на рынки», - отмечается в комментариях посольства в связи с подписанием в четверг в Баку контракта на разработку блока Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года.

Посольство отмечает, что Вашингтон "остается надежным партнером" Азербайджана и выступает за всестороннее развитие республики.

«США, являясь давним сторонником общего развития Азербайджана, увеличения ненефтяного сектора республики и реализации нового Шелкового пути, остается партнером Баку в реализации крупномасштабных проектов в нефтегазовом секторе», - подчеркивается в сообщении.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекает в 2024 году.

Среднесуточная добыча нефти на блоке АЧГ в I-ом полугодии 2017 года составила 585 тыс. баррелей.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Р.Бабаев