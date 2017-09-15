Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, посетит Ленинградскую область, где понаблюдает за российско-белорусскими учениями "Запад-2017", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В понедельник президент посетит стратегические учения "Запад-2017". Это будет Ленинградская область", - сказал Д.Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря, президент понаблюдает за учениями с командного пункта.