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СНГ 15.09.2017 17:16

Путин 18 сентября посетит военные учения "Запад-2017" в Ленинградской области - Песков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, посетит Ленинградскую область, где понаблюдает за российско-белорусскими учениями "Запад-2017", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В понедельник президент посетит стратегические учения "Запад-2017". Это будет Ленинградская область", - сказал Д.Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря, президент понаблюдает за учениями с командного пункта.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]