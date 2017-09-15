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Дальнее зарубежье 15.09.2017 21:13

Тиллерсон раскритиковал Россию за предполагаемое вмешательство в выборы США и в дела соседних государств

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в очередной раз раскритиковал Москву за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы президента в 2016 году, а также в дела соседей России.

"Такие страны как Россия угрожают своим демократическим соседям, нападая на основы демократии, а также - вмешиваясь в наши свободные и честные выборы", - заявил Р.Тиллерсон в ходе выступления в госдепе в пятницу.

"Мы выступаем на стороне наших демократических партнеров, и мы работаем вместе, чтобы обезопасить нашу демократию от будущих вмешательств", - добавил он.

В США в настоящее время проходит расследование, основная цель которого - установить существовал ли во время предвыборной кампании сговор между штабом Дональда Трампа и Россией.

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Тэги: США, РОССИЯ, ТИЛЛЕРСОН, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]terfax.az