Тиллерсон раскритиковал Россию за предполагаемое вмешательство в выборы США и в дела соседних государств

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в очередной раз раскритиковал Москву за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы президента в 2016 году, а также в дела соседей России.
"Такие страны как Россия угрожают своим демократическим соседям, нападая на основы демократии, а также - вмешиваясь в наши свободные и честные выборы", - заявил Р.Тиллерсон в ходе выступления в госдепе в пятницу.
"Мы выступаем на стороне наших демократических партнеров, и мы работаем вместе, чтобы обезопасить нашу демократию от будущих вмешательств", - добавил он.
В США в настоящее время проходит расследование, основная цель которого - установить существовал ли во время предвыборной кампании сговор между штабом Дональда Трампа и Россией.
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