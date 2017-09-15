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Дальнее зарубежье 15.09.2017 22:09

Макрон призывает арабские страны как можно скорее снять эмбарго с Катара

Французский президент Эмманюэль Макрон в пятницу призвал ряд арабских стран в кратчайшие сроки снять эмбарго, которое оказывает негативное воздействие на население Катара, сообщили в пятницу в Елисейском дворце.

"Президент Франции потребовал, чтобы эмбарго, которое негативно сказывается на населении Катара, в частности на семьях и на студентах, было снято как можно скорее", - говорится в коммюнике канцелярии президента Франции, опубликованном по итогам его встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В нем также отмечается, что Э.Макрон "выразил обеспокоенность в связи с напряженностью в отношениях между Катаром и несколькими странами Ближнего Востока, которая угрожает стабильности в регионе и мешает эффективности совместной борьбы против терроризма".

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАТАР, КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]