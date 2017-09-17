США не исключают военного ответа на действия КНДР - советник Трампа

Администрация США не исключает военного решения проблемы ракетной программы КНДР, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Нам, действительно, необходимо с большой срочностью (реагировать на действия КНДР - ИФ) санкциями, дипломатией и при необходимости готовить военный вариант", - сказал Г.Макмастер в эфире американского телеканала "Фокс ньюс".

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.